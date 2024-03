Veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in urma sanctiunilor trebuie folosite pentru reconstructia Ucrainei, nu pentru inarmarea acestei tari, a declarat, joi, cancelarul austriac Karl Nehammer, dupa ce seful diplomatiei europene Josep Borrell propus ca 90% din aceste venituri sa fie folosite pentru achizitia de arme destinate Ucrainei. Karl Nehammer a precizat ca in cazul […] The post Cum vrea Nehammer sa impiedice Ucraina sa achiziționeze arme appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .