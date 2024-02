Cele 27 de țari membre s-au ințeles in privința ajutorului multianual de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, a anunțat Charles Michel, președintele Consiliului European. Asta inseamna ca premierul ungar Viktor Orban a renunțat la impunerea unui veto, dupa blocarea deciziei inițiale din decembrie. „Toți cei 27 de lideri au convenit asupra unui pachet […] The post Ungaria a cedat. Acord in Consilul European pentru ajutorul acordat Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .