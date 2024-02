Prim-ministrul Viktor Orban a declarat vineri ca a negociat pana ”in panzele albe” pentru Ungaria inainte de a accepta joi un acord cu UE privind acordarea de noi ajutoare Ucrainei și ca a evitat riscul de a pierde fondurile UE destinate Budapestei, potrivit Reuters. Liderii Uniunii Europene au convenit in unanimitate joi sa acorde […] The post Orban: Am negociat ”pana in panzele albe” inainte de accepta acordul pentru Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .