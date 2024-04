Stiri pe aceeasi tema

- Jose Mourinho a facut anunțul care le da speranțe fanilor lusitani. Tehnicianul, in prezent liber de contract, a dezvaluit ca nu ar spune nu unei oferte din Portugalia. Mourinho este unul dintre cei mai mari antrenori portughezi. Și-a inceput cariera de tehnician in țara natala, acolo unde le-a antrenat…

- Cristiano Ronaldo si-a dus echipa la loviturile de departajare, in Al Nassr – Al Ain! In minutul 118 al meciului, Ronaldo a inscris de la 11 metri. Tot el a fost cel care a obtinut penalty-ul din care Al Nassr a egalat. Meciul Al Nassr – Al Ain, transmis LIVE in AntenaPLAY, a avut parte […] The post…

- Erling Haaland a facut un meci istoric la Manchester City. Starul lui Pep Guardiola a fost intr-o forma de zile mari si a marcat cinci goluri, intr-o ora, in duelul cu Luton, din optimile Cupei Angliei. La patru dintre reusitele lui Erling Haaland, Kevin de Bruyne a pasat decisiv. La golul cinci, Bernardo…

- Patronul din Liga 1 care a cerut sa nu mai fie arbitrat de Istvan Kovacs a trimis un act la Comisia Centrala a Arbitrilor. Laslo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, a facut acest anunt dupa ce formatia sa l-a acuzat pe „centrarul” din Carei de greselile din timpul partidei cu Universitatea…

- Erling Haaland a ajuns la cifre incredibile in Premier League. Starul norvegian din atacul lui Manchester City a impresionat din nou, in ultimul meci jucat. Haaland a marcat in duelul lui Manchester City cu Brentford și a intrat in istoria campionatului din Anglia. Erling Haaland a ajuns la cifre incredibile…

- Kylian Mbappe a scris istorie dupa golul din PSG – Real Sociedad. A devenit primul jucator din istoria Ligii Campionilor care marcheaza in 10 meciuri consecutive sustinute de echipa sa pe teren propriu si in care a fost titular. Kylian Mbappe a deschis scorul in partida cu Real Sociedad, in minutul…

- PSG – Brest 3-1 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Kylian Mbappe a fost titular in meciul din optimile Cupei Frantei si a avut nevoie de 34 de minute pentru a marca. Starul lui PSG PSG si Brest s-au intalnit in Cupa Frantei la doar cateva zile distanta de la duelul din campionat. Pe 28 […] The post PSG…