Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Gyokeres este intr-o forma fabuloasa si tocmai l-a egalat pe Kylian Mbappe. Atacantul suedez in varsta de 25 de ani, care este dorit de toti granzii din Premier League, a reusit o „dubla” fabuloasa in derby-ul FC Porto – Sporting, scor 2-2, care a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Starul lui Sporting…

- Starul francez Kylian Mbappe a acceptat sa evolueze pe postul de atacant central la Real Madrid, viitoarea sa echipa. "Mbappe va fi numarul 9", titreaza cotidianul AS, care citeaza o sursa din anturajul capitanului selectionatei de fotbal a Frantei, care isi incheie contactul cu Paris Saint-Germain…

- Imaginile care au starnit controverse uriase in derby-ul Real Madrid – Barcelona, din etapa a 32-a din La Liga, au fost surprinse in prima repriza de pe Santiago Bernabeu. Lamine Yamal a fost aproape sa inscrie un gol spectaculos, dar Adrii Lunin a avut un reflex salvator. Goalkeeperul lui Carlo Ancelotti…

- Vinicius Junior (23 de ani) a luat o decizie importanta in legatura cu viitorul sau. Starul lui Real Madrid știe deja echipa pentru care va evolua in sezonul viitor dupa ce presa internaționala a scris despre o oferta de 200 de milioane de euro pe care ar fi primit-o clubul la care evolueaza din partea…

- Cum a ajuns Kylian Mbappe in mijlocul unui scandal intre Real Madrid și naționala Franței. Superstarul este in centrul unei noi controverse, generate de aceasta data de oficialii de pe Bernabeu. Clubul spaniol Real Madrid a trimis o scrisoare Federatiei Franceze de Fotbal (FFF) pentru a o avertiza ca…

- Rezultate Liga Campionilor 6 martie 2024. Real Madrid si Manchester City au obtinut calificarea in sferturile de finala UEFA Champions League si se alatura in faza urmatoare lui Bayern Munchen si PSG, transmite AS.RO. Articolul Rezultate Liga Campionilor. Real Madrid si Manchester City s-au calificat…

- PSG – Brest 3-1 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Kylian Mbappe a fost titular in meciul din optimile Cupei Frantei si a avut nevoie de 34 de minute pentru a marca. Starul lui PSG PSG si Brest s-au intalnit in Cupa Frantei la doar cateva zile distanta de la duelul din campionat. Pe 28 […] The post PSG…