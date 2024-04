Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul lui Bayern, Thomas Tuchel, nu va putea conta pe fundașul central Matthijs de Ligt in prima manșa a semifinalei cu Real. Internaționalul olandez a acuzat probleme la genunchi și nu s-a antrenat in ultimele zile. Bayern și Real Madrid se intalnesc marți seara in prima manșa a semifinalelor…

- Antrenorul lui Bayern, Thomas Tuchel, a anunțat ca Serge Gnabry, autorul unui gol in prima manșa a „sfertului” cu Arsenal (2-2), e recuperat dupa leziunea musculara suferita in acea partida și va fi pe teren in semifinala cu Real Madrid. Prima manșa a „dublei” Bayern Munchen - Real Madrid, din semifinalele…

- Imaginile care au starnit controverse uriase in derby-ul Real Madrid – Barcelona, din etapa a 32-a din La Liga, au fost surprinse in prima repriza de pe Santiago Bernabeu. Lamine Yamal a fost aproape sa inscrie un gol spectaculos, dar Adrii Lunin a avut un reflex salvator. Goalkeeperul lui Carlo Ancelotti…

- Real Madrid s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Manchester City cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din mansa secunda a sferturilor de finala in care scorul a fost egal, 1-1, atat la capatul celor 90…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a subliniat forma stralucitoare a lui Vinicius, dar a avertizat ca trebuie sa tina presiunea sub control dupa victoria de sambata, scor 4-2 cu Osasuna, conform news.ro. "Vinicius este in mod evident un jucator cheie pentru ceea ce arata in acest moment.…

- Thomas Tuchel, 50 de ani, se va desparți de Bayern cel mai tarziu la sfarșitul sezonului. Bavarezii au un favorit și acesta e Zinedine Zidane, 51 de ani, cu care ar fi pornit deja tratativele. Situația ramane incordata la Munchen. Doua infrangeri consecutive, 0-3 umilitor pe terenul liderului Bundesligii,…

- Leipzig – Real Madrid 0-1 si Copenhaga – Manchester City 1-3, duelurile din turul optimilor Champions League, au fost in format live score, pe AS.ro. „Galacticii” si „cetatenii” si-au respectat statutul de favoriti si s-a impus in duelurile din Champions League. Real Madrid a invins-o pe Leipzig la…

- Thomas Tuchel, 50 de ani, e in pericol dupa ce Bayern a fost invinsa cu 0-3 la Leverkusen. Antrenorul, tot mai contestat de fani, ar putea fi inlocuit cu Jose Mourinho (61 de ani), liber de contract dupa demiterea de la Roma. Inca o infrangere pentru Bayern, a treia in ultimele noua etape. Dupa 1-5…