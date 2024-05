Gorghiu despre extrădarea cumnatului lui Geoană din Turcia: Deocamdată nu sunt progrese "Subiectul extradari a fost pe agenda. Sunt solicitari venite și din partea turca catre statul roman, sunt anumite solicitari venite catre statul turc. In speța, avem cazuri, cum e cazul Costea, care sunt nume sonore, dar avem cetațeni care savarșesc infracțiuni și pleaca inclusiv in Turcia, sunt condamnați in Romania și pe care incercam sa-i recuperam. La momentul acesta, procedura este in curs de derulare. Este o informație pe care partea turca ne-a furnizat-o. Nu este un element de noutate. Din momentul in care statul roman face solicitarea de extradare, continua procedura. In momentul in care… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Alina Gorghiu spune ca a discutat cu omologul turc pe mai multe subiecte privind Justiția din ambele țari, printre care și despre extradari, inclusiv a lui Ionuț Costea „Momentan nu exista un progres“, spune ministrul Justiției, Alina Gorghiu, despre extradarea din Turcia a cumnatului lui Mircea Geoana,…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a afirmat, joi, ca daca Romania va trimite sau nu in Ucraina sistemul Patiot este o decizie pur interna, insa, oferirea de ajutor suplimentar nu ar face ca Romnia sa devina o tinta suplimentara pentru Rusia, relateaza News.ro.”Izbanda Ucrainei, rezistenta…

- Costurile cu ora de manopera la reparatiile auto au crescut cu 21% anul trecut, fata de 2022, iar in intervalul 2020 – 2023 a fost inregistrata o crestere medie de 36%, conform unei analize realizate de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) și preluata de Agerpres. Cercetarea vizeaza…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, miercuri, ca va efectua saptamana viitoare o vizita in Turcia in cadrul careia, in baza Parteneriatului strategic dintre cele doua state, ar urma sa se desfasoare si o sedinta comuna a Guvernelor de la Bucuresti si Ankara. „Pe 21 mai, la invitatia domnului presedinte…

- George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) a transmis prin intermediul blogului sau personal un mesaj taios la adresa alianței PSD - PNL. Simion considera ca Romania a ajuns ”un stat capturat”, iar alianța formata de PSD și PNL este o ”adevaratata lovitura de stat”.”Romania…

- Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a sechestrat in Romania bunuri in valoare de 2,4 milioane de euro, totul intr-o investigație privind o frauda transfrontaliera complexa in domeniul TVA, care implica carburanți importați pe piața italiana, transmite instituția. ”In cadrul unei…

- Primele roșii și castraveți produși in Romania, in acest an, au aparut deja pe piața, iar prețurile sunt pe masura costurilor ridicate, dat fiind faptul ca suntem totuși in extrasezon. Așa cum ne-am obișnuit in fiecare an, cei care dau startul la roșii sunt producatorii de la Serra – Ivas din localitatea…

- Institutul Francez din Romania organizeaza, in anul centenarului sau, cea de-a 28-a editie a Festivalului Filmului Francez, informeaza un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Festivalul se va desfasura in perioada 21 – 31 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi,…