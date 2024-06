Valoare de peste 5 milioane euro: Administratia Porturilor Maritime SA Constanta organizeaza o licitatie pentru sistematizare si acces parcare P9

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Cuza Voda, in baza H.C.L. nr. 65 ,66 ,68 2024, organizeaza licitatie publica in data de 06.06.2024, orele 13.00 in vederea vanzarii urmatoarelor suprafete de teren intravilan extravilan astfel:ndash; teren intravilan in Cuza Voda, strada Medgidiei nr. 1B, lot 1, judetul Constanta in…

- PRIMARIA ORAS NAVODARI organizeaza licitatie publica in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 56 mp, situat in orasul Navodari, str. Pescarusului fn, zona bloc R10, judetul Constanta. Pretul de pornire la licitatie este de 7,25 lei mp luna. Taxa de participare la licitatie este de 700 lei.…

- Contractul va fi atribuit in baza criteriului cel mai bun raport calitate ndash; pret. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora.…

- Un teren intravilan neingradit, situat in Mangalia, Saturn, strada Faleza Saturn, Nr. 8, Constanta, in suprafata de 589 mp, avand numar cadastral topografic 108795, inscris in cartea funciara numarul 108795 a localitatii Mangalia, este scos la vanzare de un executor judecatoresc. Licitatia va avea loc…

- Dupa multe amanari, Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA a lansat vineri licitația pentru modernizarea caii ferate Constanța - Mangalia, scrie Club Feroviar. Valoarea estimata a contractului trece de 1,31 miliarde lei. Intre cele doua localitați sunt 43 de km, dar unele trenuri fac și peste 90 de…

- Confort Urban SRL cumpara pavele din beton spalate si nespalate in valoare de 15.468.000 lei, respectiv 3.000.000 euro.Licitatia va avea loc pe 26 aprilie 2024.In dosarul de achizitie se mentioneaza ca este necesara achizitia de pavele din beton spalate si nespalate pentru executia lucrarilor de amenajare…

- PRIMARIA ORAS NAVODARI organizeaza licitatie publica in vederea inchirierii unor spatii cu destinatia de birouri situate in orasul Navodari, strada Tineretului, Cladirea 29, parter, judetul Constanta, in suprafata totala de 39,30 mp 2 birouri in suprafata de 26,97 mp si cote parti comune in suprafata…

- Administratia Nationala ldquo;Apele Romane" A.B.A. Dobrogea Litoral, cod unic de inregistrare fiscala RO 23877359, cu sediul in Constanta, str Mircea cel Batran nr 127, tel nr. 0241 673.036, fax nr. 0241 673.025, organizeaza LICITATIE PUBLICA conform OUG 57 2019, HG 183 2020 actualizata pentru: Inchirierea…