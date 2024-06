Stiri pe aceeasi tema

- Crosul Teiușului 2024, in 1 iunie. Sute de alergatori participa la prima ediție a competiției. Program Crosul Teiușului 2024. Sambata, 1 iunie, este organizata prima ediție a competiției ”Crosul Teiușului”. Sunt inscrise 400 de persoane, care vor concura pe trasee din apropierea orașului Teiuș. Sunt…

- Ministerul Culturii, in colaborare cu Uniunea Elena din Romania, participa la cea de-a 20-a ediție a Targului de Carte de la Salonic, desfașurat in perioada 16-19 mai sub motto-ul „Citim carți, impartașim idei!” La standul Romaniei, situat la pavilionul 13, poziția 98, vor avea loc lansari și prezentari…

- O manifestare de suflet va avea loc in comuna Nadrag, din județul Timiș, chiar de Ziua Internaționala a Copilului. Este vorba despre a doua ediție a Festivalului – concurs de folclor pentru copii „Dulce grai”, la care sunt așteptați sa se inscrie zeci de elevi.

- Cea de-a doua ediție a taberei de creație Muzicon Summer Camp va avea loc in perioada 21 – 28 iunie la The Village din Buzad, iar organizatorii acestui eveniment așteapta inscrieri din partea celor interesați. ”Nu mai visam la cea de-a doua ediție…acum știm sigur ca se intampla! Așadar: proiect mult,…

- Asociația „Acasa in Banat” a inițiat, la fel ca in anii trecuți, campania „Dar din Dar”, care iși propune sa colecteze și sa distribuie cu ajutorul voluntarilor alimente pentru familii nevoiașe, aflate in situații limita, sau pentru batranii singuri din Timiș și Caraș-Severin, din dorința de a le oferi…

- Echipa de volei fete de la clubul „Delfinii Ghirișeni” Campia Turzii va participa, sambata 13 aprilie 2024, la prima ediție a turneului de volei feminin intitulat Cupa Junior’s la Satu Mare. La aceasta competiție, echipa antrenata de Ilie Calean va juca la categoria U15 unde va intalni formațiile Mosavo…

- Festivalul – Concurs Coral de Muzica Sacra, a V-a ediție, la Botoșani. Cand va avea loc In perioada de debut a postului mare, mai exact a doua sambata, pe 30 martie, in calatoria duhovniceasca spre Patimi și Inviere, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție…