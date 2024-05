Stiri pe aceeasi tema

- Mutarea de geniu facuta de Thomas Tuchel in repriza a doua a meciului Bayern – Real Madrid, din mansa tur a semifinalelor UEFA Champions League. Antrenorul bavarezilor a reusit sa il puna in mare diicultate pe Carlo Ancelotti si a luat o decizie extrem de inspirata. Toni Kroos a reusit o pasa de geniu…

- Antrenorul lui Bayern, Thomas Tuchel, nu va putea conta pe fundașul central Matthijs de Ligt in prima manșa a semifinalei cu Real. Internaționalul olandez a acuzat probleme la genunchi și nu s-a antrenat in ultimele zile. Bayern și Real Madrid se intalnesc marți seara in prima manșa a semifinalelor…

- Ralf Rangnick (65 de ani), actualul selecționer al Austriei, ar putea pleca dupa Euro 2024 de la naționala și sa o antreneze pe Bayern. Potrivit Bild, negocierile ar fi demarat dupa ce bavarezii s-au resemnat ca nu pot ajunge la Xabi Alonso și Julian Nagelsmann. Sky Sports anunța, la randu-i, o lupta…

- Zinedine Zidane este foarte aproape de a semna cu Bayern Munchen pentru a prelua banca tehnica a echipei incepand din aceasta vara, scrie vineri DPA, care citeaza ziarul spaniol Mundo Deportivo. Citand surse apropiate negocierilor, Mundo Deportivo mentioneaza ca Zidane este „la un pas” de a semna intelegerea…

- Tabloidul Bild dezvaluie ca selecționerul Julian Nagelsmann, demis de Bayern in martie 2023, ar putea reveni pe banca munchenezilor dupa Euro 2024. Un lucru este cert. Bayern și actualul sau antrenor, Thomas Tuchel, vor porni pe drumuri diferite la vara, dupa ce au decis de comun acord rezilierea contractului…

- Bayern Munchen nu se va grabi sa-i gaseasca un inlocuitor antrenorului actual Thomas Tuchel, care va parasi clubul la finalul acestui sezon, a declarat, presedintele gruparii, Herbert Hainer, scrie DPA. „Acum avem timp si ne vom uita cu atentie in jur. Am avut trei antrenori intr-un interval scurt de…

- Hansi Flick (58 de ani), fostul antrenor al lui Bayern intre 2019 și 2021, ar fi putea succesorul lui Thomas Tuchel ca antrenor al bavarezilor, potrivit Bild. Dar Sky Sport a aflat ca Flick a schimbat impresarul, semnand cu Pini Zahavi, un apropiat al lui Joan Laporta, tocmai pentru a-l inlocui pe Xavi…

- Mijlocasul Toni Kroos, de la Real Madrid, a vorbit, luni, despre o posibila revenira la echipa nationala a Germaniei, dar a precizat ca nu a luat inca o decizie in aceasta privinta si nici in privinta viitorului sau la nivel de club, potrivit news.ro."In prezent ma gandesc la echipa nationala. Exista…