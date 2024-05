Stiri pe aceeasi tema

- BIBLIA MODERNA… Un lider al rromilor din Negrești avea doi fii, Elvis și Narcis. Cel mai tanar dintre ei i-a zis tatalui: “Tata, da-mi partea din moșie care mi se cuvine!” Și tatal a imparțit intre ei averea. Nu dupa multe zile, fiul cel tanar a fost implicat intr-un scandal uriaș, in urma caruia a…

- INVESTIȚIE… Acumularea permanenta Solești, principala sursa de alimentare cu apa a municipiului Vaslui, va fi reabilitata in urmatorii trei ani. Guvernul Romaniei a aprobat o hotarare privind indicatorii tehnico-economici aferenți acestui obiectiv. Valoarea investiției in imbunatațirea condițiilor de…

- CURIOZITATE…Stiti ce inseamna Chives (denumita si Arpagic)? Este o planta perena care face parte din aceeasi familie cu ceapa si usturoiul. Este o leguma saraca in calorii, insa bogata in vitamine, minerale si antioxidanti. Spre deosebire de plantele anuale sau bienale, plantele perene rasar an de an,…

- SANATATE DIN FRUNZE…Cimbrul este o planta robusta, tufoasa, cu frunze verzi-cenusii, ce are un parfum si un gust intens. Este o planta aromatica folosita frecvent in bucataria romaneasca pentru a da savoare multor preparate, de la ciorbe si tocanite, pana la fripturi sau saramuri de peste. Cimbrul este…

- SFATURI UTILE … Organismul uman, desi intra in contact cu multi germeni, se imbolnaveste foarte rar, doar atunci cand agentul patogen gaseste o cale deschisa (o poarta) de intrare in organism sau cand organismului ii lipsesc anumiti factori de aparare (ca de exemplu, anticorpii in cazul unei infectii…

- CEI MAI BUNI… Doua medalii de aur pentru atleții de la LPS/CSM Vaslui la etapa finala a Campionatelor Naționale de atletism in sala – Under 16. Laura Antoche (15 ani) a devenit campioana naționala in proba de 1500 metri, iar ștafeta masculina s-a impus la 4×400 metri. Atleta Laura Mirabela Antoche,…

- MODIFICARE… Restaurantele, barurile și cantinele vor fi obligate, prin lege, sa le ofere apa potabila clienților care vor cere asta. Legea vizeaza și companiile de catering, care vor fi nevoite sa le puna la dispoziție apa de la robinet celor care vin sa iși ridice comenzile. Proiectul de lege a primit…

- CONSECINȚE… Cazul mamei de la Huși, cea care s-a dus la conducerea liceului sa solicite retragerea fiului din clasa a IX-a, pe motiv ca acestuia „nu ii place la școala”, nu este nici pe departe unul izolat in județul Vaslui. Dovada este regasita in documentele oficiale ale Inspectoratului Școlar, care,…