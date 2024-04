Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid și FC Barcelona se intalnesc in aceasta seara, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu, in episodul cu numarul 257 din „El Clasico”. Derby-ul rundei 32 din La Liga va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. ...

- Duminica, 21 aprilie, de la ora 22:00, va avea loc un nou episod din marele derby al fotbalului spaniol dintre Real Madrid și FC Barcelona, marele El Clasico așa cum este cunoscut in intreaga lume. O confruntare intre cele mai titrate echipe din La Liga și care cu șapte etape inaintea finalului de sezon…

- Real Madrid și Manchester City nu au inșelat așteptarile fanilor, meciul de pe Santiago Bernabeu fiind un adevarat regal fotbalistic. Șase goluri, ocazii mari, faze spectaculoase, un duel care și-a respectat din plin afișul generos. Dupa 3-3 contra „cetațenilor”, Carlo Ancelotti știe cum se poate califica…

- Internationalul german Toni Kroos va semna un nou contract cu clubul spaniol de fotbal Real Madrid, valabil pana in iunie 2025, anunta cotidianul AS. potrivit Agerpres. Experimentatul mijlocas, in varsta de 34 de ani, a fost recrutat de Real Madrid in vara anului 2014, de la formatia germana Bayern…

- Real Madrid, liderul din La Liga, a obtinut sambata o victorie fara emotii, 4-2 in deplasare cu Osasuna, intr-un meci din etapa a 29-a, potrivit Agerpres. Golurile lui Real Madrid au fost reusite de Vinicius Junior, in minutele 4 si 64, Dani Carvajal (18) si Brahim Diaz (61). Pentru formatia din…

- Dupa ce nu a mai marcat de doi ani, Eduardo Camavinga a declarat pentru Telefoot ca a ajuns la un acord cu antrenorul sau, Carlo Ancelotti, potrivit news.ro Francezul nu a mai marcat de mai bine de doi ani, cand a inscris intr-un meci din La Liga, impotriva lui Real Sociedad, in martie 2022."Sunt…

- Echipa spaniola FC Barcelona a dispus vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, de gruparea Mallorca, in etapa a 28-a din La Liga.Catalanii au primit un penalti in minutul 22, dupa consultarea VAR, la un fault al lui Copete la Raphinha, insa Ilkay Gundogan a ratat si scorul a ramas 0-0. Barcelona…

- Magicianul Robert Tudor (39 de ani) a fost prezent duminica pe Santiago Bernabeu, la partida dintre Real Madrid și Atletico, din La Liga, partida incheiata la egalitate, scor 1-1. Celebrul roman a mers la acest eveniment alaturi de familie și prieteni, dar a avut parte de un incident nedorit dupa terminarea…