Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat vineri seara, la emisiunea LIVE cu Alexandru Rotaru și Robert Kiss, de la Digi24, ca pe frontul din Ucraina este o situație delicata, dar ca nu trebuie sa ajungem la concluzia ca frontul se va prabuși” și nici ca va urma Al Treilea Razboi…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat vineri seara, la emisiunea LIVE cu Alexandru Rotaru și Robert Kiss, de la Digi24, ca Rusia se va amesteca in alegerile care vor avea loc in țara noastra in acest an. El a mai explicat ca Romania este o țara pivot pentru NATO și ca rușii știu…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat marți seara, 23 aprilie, la Antena 3, ca nu va face un anunț privind eventualitatea candidaturii la președinție mai devreme de Summitul NATO de la Washington, care va avea loc in iulie, dar ca, „vazand ce se intampla”, este „tot mai aproape…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, se afla pe primul loc in intentiile de vot pentru alegerile prezidentiale, fiind urmat de liderul PSD Marcel Ciolacu, iar podiumul este completat de George Simion de la AUR, conform unui sondaj INSCOP, citat de Digi24.In ceea ce privește intenția de…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana este de parere ca nu exista un risc la adresa securitatii tarilor NATO, nici in Romania, nici in tarile baltice, nici in alte parti, cauzat de Rusia.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a spus la Digi24 ca Rusia va lansa atacuri cibernetice și campanii de dezinformare pentru a perturba alegerile din Europa, inclusiv din Romania, in incercare de a aduce la putere forțe mai favorabile Moscovei.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, spune, dupa rezultatele testelor PISA, ca este „absolut revoltator” faptul ca mai mult de jumatate din copiii din Romania, trecuti printr-un sistem de educatie, .... The post REZULTATELE TESTELOR PISA Mircea Geoana: Este „absolut revoltator” ca mai…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca ”niciodata” PSD si nici el, ca lider de partid, nu vor propune sustinerea unui candidat independent din partea social-democratilor pentru functia de presedinte al Romaniei. Seful Executivului a raspuns astfel intrebat despre o afirmatie facuta de Mircea Geoana,…