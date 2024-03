Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul german Toni Kroos isi va prelungi contractul cu Real Madrid pentru inca un sezon. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, mijlocasul in varsta de 34 de ani ar urma sa isi prelungeasca acordul pana in iunie 2025.Internationalul german (108 selectii, 17 goluri) s-a alaturat Realului…

- Cu puțin timp in urma s-a terminat tragerea la sorți a sferturilor de finala din UEFA Champions League. Toate cele patru duble manșe se anunța deosebit de disputate, dar capul de afiș va fi Real Madrid și Manchester City. De asemenea, s-a stabilit și traseul virtual pana la marea finala de la Londra.…

- Parchetul din Madrid a cerut o pedeapsa de patru ani și noua luni de inchisoare pentru antrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti. El a fost acuzat ca a fraudat fiscul spaniol cu peste un milion de euro in anii fiscali 2014 și 2015, a anunțat agenția de știri EFE, preluata de Agerpres.Ministerul Public…

- Luka Modric, in varsta de 38 de ani, este la doar un pas sa o paraseasca pe Real Madrid, dupa 12 ani petrecuți pe Santiago Bernabeu. Contractul croatului expira in vara acestui an, iar conducerea „Los Blancos” nu iși mai dorește sa il pastreze in lot pe caștigatorul Balonului de Aur din 2018, scrie…

- Real Madrid ar putea arata mai puternica in urmatorul sezon. Presa spaniola a alcatuit o echipa probabila a „Los Blancos” pentru stagiunea 2024-2025 din care face parte Kylian Mbappe (25 de ani), jucator dorit de cațiva ani de președintele Florentino Perez pe Santiago Bernabeu, care s-a hotarat sa plece…

- Carlo Ancelotti (64 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a vorbit despre situația lui Toni Kroos (34 de ani), al carui contract cu liderul din La Liga expira la vara. Mijlocașul german se numara in continuare printre cei mai buni mijlocași din lume, insa e foarte tentat sa se retraga din fotbal. Totuși,…

- Internationalul german Antonio Rudiger, fundasul echipei Real Madrid, este incert pentru derby-ul cu Atletico Madrid, programat duminica in campionatul de fotbal al Spaniei, a confirmat antrenorul sau, Carlo Ancelotti, citat de AFP."Starea lui Rudiger s-a imbunatatit mult in ultimele doua zile. Spera…

- Federico Valverde, 25 de ani, mijlocașul central al liderului din La Liga, Real Madrid, nu se gandește sa se desparta prea curand de echipa lui Carlo Ancelotti. Nici macar sumele amețitoare oferite de echipele din Arabia Saudita nu-l tenteaza. ...