In Dublin, au avut loc incidente socante in care un cetatean roman a fost agresat brutal pe o artera publica. Acesta ar fi incercat sa rapeasca un bebelus dintr-un carucior. Un roman a incercat sa rapeasca un bebeluș Oamenii din zona au intervenit rapid pentru a proteja mama si copilul, imobilizand agresorul pana la sosirea politiei. Copilul a fost redat mamei sale in siguranta, iar individul a fost retinut de fortele de ordine, potrivit Antena 3 CNN . Femeia mergea acasa cu propriul copil, in varsta de doi ani, dupa ce l-a luat cu ea la locul de munca din motive de sanatate. In drumul catre casa,…