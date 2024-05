Stiri pe aceeasi tema

- EURO GSP revine cu o noua ediție spectaculoasa, marți, 7 mai, de la ora 21:45. Alberto Boțoghina și Narcis Drejan vor comenta in stilul lor caracteristic primul meci din returul semifinalelor Ligii Campionilor, PSG – Borussia Dortmund. Dupa ce au eliminat-o pe Atletico Madrid in sferturi, nemții i-au…

- Borussia Dortmund – PSG 1-0 a fost transmis in format LIVE TEXT pe AS.ro. Dupa remiza din prima semifinala, dintre Bayern Munchen si Real Madrid, incheiata 2-2, partida de pe Westfalenstadion a fost si ea spectaculoasa. Starul lui PSG, Kylian Mbappe, nu s-a lipit la gol. El a avut o bara in a doua repriza.…

- PAOK – Club Brugge 2-0 a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Partida a reprezentat al doilea duel al „dublei” din sferturile UEFA Conference League. Belgienii au facut spectacol in prima repriza de pe Toumba. Brugge a marcat de doua ori, prin Jutgla, in prima repriza și s-au calificat in semifinale…

- Adrian Ilie i-a propus doi atacanti lui Gigi Becali, care sa il ajute in preliminariile UEFA Champions League. „Cobra” este convins ca FCSB nu va mai avea astfel rival nici in Liga 1. Philip Otele si Alexandru Mitrita sunt variantele de lux pe care fostul mare atacant isi doreste sa le vada la echipa…

- Meciurile Atletico Madrid – Borussia Dortmund și PSG – Barcelona au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. A doua seara a sferturilor de finala UEFA Champions League a produs din nou spectacol. Barcelona s-a impus cu 3-2 pe Parc des Princes in meciul tur cu PSG, in timp ce Atletico Madrid a castigat cu…

- Gigi Becali a lansat o serie de ironii pentru parcursul perfect al Rapidului din 2024. Becali a adus din nou in discutie conceptul de „omenie” in fotbalul romanesc. Gigi Becali a spus ca nu ii mai vrea pe cei de la Hermannstadt in playoff si ca ii prefera pe cei de la Sepsi, Otelul sau […] The post…

- Pompiliu Popescu este invitatul lui Dan Pavel, de la 10.30, la emisiunea AS.ro LIVE. Medicul „Generatiei de Aur” vine cu povesti de senzatie din cea mai glorioasa perioada a echipei nationale. Pompiliu Popescu a fost medicul nationalei Romaniei intre 1990 si 2016. Cu nationala Romaniei, Pompiliu Popescu…

- PSG – Brest 3-1 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Kylian Mbappe a fost titular in meciul din optimile Cupei Frantei si a avut nevoie de 34 de minute pentru a marca. Starul lui PSG PSG si Brest s-au intalnit in Cupa Frantei la doar cateva zile distanta de la duelul din campionat. Pe 28 […] The post PSG…