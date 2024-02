Stiri pe aceeasi tema

- Meciurile Inter – Atletico Madrid 1-0 și PSV – Borussia Dortmund 1-1 au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Optimile din UEFA Champions League au continuat cu doua dueluri tari. Inter a reușit sa se impuna cu emoții in fața celor de la Atletico, dupa ce Arnautovic a marcat in minutul 79, in partida…

- Istvan Kovacs (39 de ani) a fost prezent la Gala Sportului Romanesc. Arbitrul din Carei a abordat și mai multe subiecte legate de fotbal, fiind prima apariție publica dupa ce a facut praf meciul Universitatea Craiova - Sepsi, scor 3-1. Istvan Kovacs nu fost delegat in runda cu numarul 25 din Superliga.…

- Bernd Storck (61 de ani), antrenorul lui Sepsi Sf. Gheorghe, a dezvaluit ca are probleme de lot inaintea duelului cu FCSB, din runda cu numarul 25 a Superligii. FCSB - Sepsi este programat duminica, de la ora 20:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Sepsi…

- Roberto Mancini si-a cerut scuze pentru gestul din timpul meciului Arabia Saudita – Coreea de Sud! Nationala pregatita de italian a pierdut in mod dramatic calificarea in sferturile de finala de la Cupa Asiei 2023, competitie transmisa LIVE in AntenaPLAY. Arabia Saudita a fost invinsa la loviturile…

- Cum arata clasamentul dupa Universitatea Craiova – FCSB 0-3 si programul primelor 3 clasate pana la finalul sezonului regular. FCSB a ramas la 11 puncte distanta de locul al doilea, dupa victoria categorica din derby-ul cu Universitatea Craiova. Rapid a castigat si ea derby-ul cu Dinamo si a urcat pe…

- Sezonul de toamna s-a incheiat previzibil, cu FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Rapid, Sepsi Sf. Gheorghe și Farul Constanța pe locuri de play off. Fara mari accidente, aceasta ar fi ordinea și la finalul sezonului regulat.

- Chiar daca UTA nu poate juca meciul cu Universitatea Craiova la Arad, ultimul din acest an, miercuri, de la ora 17.30, e cert ca primul joc de pe teren propriu, de anul viitor, cel cu Sepsi Sf. Gheorghe (spre sfarșitul lunii ianuarie), va avea loc pe noul „covor” de pe Arena „Francisc Neuman”.