Stiri pe aceeasi tema

- Istvan Kovacs și Horațiu Feșnic sunt cei mai slabi arbitri pe care ii are Superliga in acest moment. Și asta o evidențiaza greșelile majore pe care cei doi „centrali” le-au avut in actualul sezon competițional # Numai in ultima etapa, Kovacs a distrus meciul Sepsi - Universitatea Craiova și a avut șase…

- Universitatea Craiova a oferit o prima reacție dupa gafele lui Istvan Kovacs din meciul caștigat cu Sepsi, scor 3-1. Oltenii l-au atacat pe Attila Hadnagy, directorul general de la Sepsi, care a condamnat greșelile lui Kovacs la GSP Live. De asemenea, Craiova susține ca e cea mai dezavantajata echipa…

- Istvan Kovacs (39 de ani) a distrus la propriu meciul dintre Sepsi și Universitatea Craiova! N-a vazut absolut nimic, șase greșeli imense, a luat nota 1 din partea Gazetei Sporturilor, iar oficialii covasnenilor il pun la zid pe „centralul” din Carei Dupa ce s-a intors de la un curs UEFA care a avut…

- In ziua in care a facut praf meciul Sepsi - Universitatea Craiova, scor 1-3, Istvan Kovacs (39 de ani) a primit o veste mare. Va fi singurul „central” roman la Euro 2024. Istvan Kovacs a luat 6 decizii greșite in duelul dintre Sepsi și Universitatea Craiova, toate cu impact major, și a primit nota…

- CSU Craiova a invins-o pe Sepsi, scor 3-1, in runda #24 din Superliga. Portarul Roland Niczuly (28 de ani) a criticat deciziile controversate luate de arbitrul Istvan Kovacs și brigada lui. Sepsi a deschis scorul in minutul 33, prin Gabriel Debeljuh. Oltenii au intors scorul prin golurile marcate de…

- CSU Craiova a invins-o pe Sepsi, scor 3-1, in runda #24 din Superliga. Mijlocașul Alexandru Crețu spune ca victoria este foarte importanta pentru olteni. Sepsi a deschis scorul in minutul 33, prin Gabriel Debeljuh. Oltenii au intors scorul prin golurile marcate de Jovan Markovic ('45+2), Elvir Koljic…

- In etapa a 25 a a Superligii, campioana Romaniei, Farul Constanta, aflata actualmente pe locul patru in clasament, cu 36 de puncte, va juca pe teren propriu cu Dinamo Bucuresti, ocupanta locului 15 penultimul , cu 16 puncte.Meciul e programat luni, 12 februarie, de la ora 20.00, urmand a incheia runda.Programul…