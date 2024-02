Stiri pe aceeasi tema

- Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, a marcat 5 goluri cu Luton, in optimile Cupei Angliei, scor 6-2. Norvegianul a revenit recent dupa o accidentare, iar robotul lui Guardiola a avut nevoie de timp pentru a se regla. In precedentele 7 meciuri, inainte de cel cu Luton, marcase de 3 ori. Insa,…

- Erling Haaland a ajuns la cifre incredibile in Premier League. Starul norvegian din atacul lui Manchester City a impresionat din nou, in ultimul meci jucat. Haaland a marcat in duelul lui Manchester City cu Brentford și a intrat in istoria campionatului din Anglia. Erling Haaland a ajuns la cifre incredibile…

- Kylian Mbappe a scris istorie dupa golul din PSG – Real Sociedad. A devenit primul jucator din istoria Ligii Campionilor care marcheaza in 10 meciuri consecutive sustinute de echipa sa pe teren propriu si in care a fost titular. Kylian Mbappe a deschis scorul in partida cu Real Sociedad, in minutul…

- Erling Haaland a incercat un gol de pe alta planeta in duelul dintre Copenhaga si Manchester City. Atacantul norvegian a foat aproape sa marcheze cu o executie de senzatie, in duelul din Champions League. Pep Guardiola a fost lasat „masca” de ocazia varfului de 23 de ani. Manchester City s-a deplasat…

- Tottenham a fost eliminata dramatic din Cupa Angliei de Manchester City! Golul calificarii a fost marcat in minutul 88, „cetatenii” obtinand calificarea in optimile Cupei Angliei la limita, cu o victorie cu 1-0. Echipa engleza Manchester City s-a calificat in optimile Cupei Angliei, dupa ce a invins…

- De acum devine de-a dreptul iritant modul in care sunt acordate premiile pentru cei mai buni fotbaliști ai anului 2023, care nu au nici cea mai mica legatura cu corectitudinea decernarii acestor trofee. Devine tot mai vizibil faptul ca alte interese sunt cele care stabilesc aceste ierarhii false iar…

- Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, a declarat ca Haaland, De Bruyne și Doku s-au antrenat bine și pot reveni curind in meciuri oficiale, chiar daca pentru partida de duminica din turul al treilea al Cupei Angliei prezența lor pe teren e incerta. Managerul lui Manchester City, Pep Guardiola,…

