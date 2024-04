Stiri pe aceeasi tema

- Oana Radu, in varsta de 30 de ani, și Catalin Dobrescu au fost casatoriti timp de trei ani și au luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand au decis sa divorțeze. Acum, artista a facut dezvaluiri despre relația lor, precum și despre divorț. Artista a precizat ca ziua divorțului a fost cea mai…

- Dupa ce au divorțat amiabil, Oana Radu a inceput razboiul cu fostul ei soț, Catalin Dobrescu! Cantareața i-a deschis trei procese fostului partener de viața, insa se pare ca intr-unul dintre ele are ghinion. Artista a pierdut și e buna de plata! Iata ce s-a intamplat la cel mai recent termen!

- Oana Radu se bucura de un succes incredibil și este o femeie implinita, insa nu a putut sa spuna același lucru despre viața ei dintotdeauna. Artista a trecut printr-o muțime de drame. A fost abandonata de tatal ei, fostul iubit a murit incendiat, iar relația cu Catalin Dobrescu s-a dovedit a fi un eșec.

- Oana Radu continua seria dezvaluirilor la cateva luni bune de cand s-a desparțit de soțul ei. Artista și Catalin Dobrescu au confirmat ca nu mai formeaza un cuplu in luna noiembrie a anului trecut, iar cantareața spune ca a ajuns sa fie „captiva” intr-o relație in care avea de respectat doar reguli,…

- Oana Radu a facut noi dezvaluiri despre mariajul cu Catalin Dobrescu, fostul ei antrenor de fitness. In noiembrie 2023, solista confirma desparțirea de cel care i-a fost soț in ultimii patru ani. Deși pareau ca au o casnicie trainica, lucrurile nu stateau tocmai bine. Vedeta a marturisit ca relația…

- Oana Radu a dezvaluit recent ca a avut o relație toxica cu fostul ei soț. Dupa ce au divorțat, artista l-a dat in judecata pe fostul partener și i-a deschis trei dosare penale. La randul lui, Catalin Dobrescu a decis sa raspunda acuzațiilor cantareței, vorbind despre adevaratele motive din spatele divorțului.…

- Oana Radu a lansat o serie de acuze la adresa lui Catalin Dobrescu, fostul ei soț de care a divorțat oficial in decembrie. Mai mult decat atat, cantareața i-a deschis acestuia mai multe procese in judecata. In noiembrie 2023 s-a aflat ca Oana Radu și Catalin Dobrescu s-au desparțit. „Eu și Catalin nu…

- Oana Radu nu se poate bucura de apartamentul pentru care a muncit din greu, așa ca și-a cumparat casa visurilor ei! Iata cum arata noua locuința a vedetei, dupa ce a fost nevoita sa plece din imobil din cauza fostului ei soț, Catalin Dobrescu.