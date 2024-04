Stiri pe aceeasi tema

- Oana Radu i-a deschis trei procese lui Catalin Dobrescu, fostul ei soț. Luni, 8 aprilie, a avut loc primul termen intr-un dintre procese, mai exact in procesul care are ca obiect sechestrul judiciar.Dupa anunțul divorțului incheiat in mod amiabil la notar, Oana Radu și fostul ei soț, Catalin Dobrescu,…

- Oana Radu și Catalin Dobrescu au ajuns la divorț in urma cu cateva luni, iar de curand, artista a povestit prin ce a trecut in timpul casniciei. Cantareața spune ca și-a dorit sa iasa din relația toxica, dar cu greu a reușit sa puna punct.

- Catalin Dobrescu, fostul soț al Oanei Radu, face noi declarații dupa ce artista a povestit ca l-a intreținut și a vorbit despre problemele din casnicie. Barbatul neaga dezvaluirile facute de fosta sa partenera.Dupa 4 ani relație, Oana Radu și Catalin Dobrescu au surprins pe toata lumea cand au anunțat…

- Oana Radu a decis ca intr-un final sa vorbeasca despre divorțul de soțul ei, Catalin Dobrescu. Cu toate ca s-au separat pe cale amiabila la notar, lucrurile s-au complicat ulterior, iar cantareața l-a dat in judecata pe barbat. De ce i-a deschis fostului soț trei procese in instanța.

- Oana Radu tuna și fulgera, dupa desparțirea de fostul soț. Artista a decis sa vorbeasca deschis cu cei ce o apreciaza despre relația cu fostul sau partener. Cantareața aduce acuzații grave la adresa lui Catalin Dobrescu. Iata ce a spus, in urma cu puțin timp, prin intermediul mai multor clipuri video,…

- Oana Radu a lansat o serie de acuze la adresa lui Catalin Dobrescu, fostul ei soț de care a divorțat oficial in decembrie. Mai mult decat atat, cantareața i-a deschis acestuia mai multe procese in judecata. In noiembrie 2023 s-a aflat ca Oana Radu și Catalin Dobrescu s-au desparțit. „Eu și Catalin nu…

- Oana Radu a rupt tacerea! Vedeta ar fi fost amenințata de fostul ei soț. Cantareața susține ca a fost nevoita sa plece din apartamentul pentru care a muncit din greu, totul din cauza lui Catalin Dobrescu.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a stabilit ca plangerea impotriva unui proces-verbal de constatare a unei contraventii poate fi motivata pana la primul termen de judecata. Decizia instantei supreme a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 112 din 8 februarie 2024.Completul pentru solutionarea…