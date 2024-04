Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta organizeaza licitatie pentru achizitia si contractarea lucrarilor de constructii aferente obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanta", conform proiectului tehnic de executie elaborat in conformitate cu prevederile HG 907 2016,…

- Primaria Craiova cumpara, prin intermediul unei finantari din cadrul PNRR, o serie de dotari pentru zeci de laboratoare de stiinte din scolile craiovene. Valoarea achizitiilor va depasi 920.000 de lei. Cel mai probabil, elevii vot beneficia de noile materiale didactice incepand din anul scolar 2024…

- Primaria Craiova pregateste rebilitarea pasajului suprateran Nicolae Titulescu. Recent administratia locala a eliberat autorizatia de construire pentru: „Reabilitare pasaj suprateran km 0- Pasajul Nicolae Titulescu”. Autorizatia a fost elibertaa in urma cu cateva zile, „in baza documentatiei tehnice…

- A fost semnat contractul de execuție a lucrarilor a pasajului suprateran de langa Italsofa, astfel ca lucrarile vor incepe in scurt timp. Proiectul, in valoare de 78 de milioane de lei, trebuie finalizat in termen de 12 luni. ”Incepem șantierul pentru realizarea pasajului suprateran de langa Italsofa…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi ca a semnat contractul de reabilitare energetica moderata a blocului P 1, situat vizavi de Primarie pe Bulevardul 1 Mai, nr.2. cu firma care a caștigat licitația SC Comtransport SRL Suceava. Valoarea contractului este de 5.342.439,27 lei, peste…

- Cristian Lazar: „Zeci de persoane se prezinta in fiecare dimineața la Primaria Șimleu Silvaniei și sunt repartizate pentru munca in favoarea comunitații. Toate persoanele responsabile trebuie sa-și faca datoria fața de comunitate. Fiecare trebuie sa participe la bunul mers al orașului. Unii platesc…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Craiova a monitorizat stadiul lucrarilor pe șantierul Variantei de Ocolire a Municipiului Targu Jiu. In aceasta perioada antreprenorul executata lucrari la structuri, parapete, șanțuri și rigole. In zilele urmatoare, daca temperaturile vor permite, se vor relua…

