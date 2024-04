Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Constanta se reuneste in sedinta extraordinara Pe ordinea de zi se regasesc doua proiecte care vizeaza reabilitarea, modernizarea si dotarea Palatului Administrativ Constanta in vederea finantarii in cadrul Programului Regional 2021 mdash; 2027 Valoarea totala a proiectului "Reabilitare,…

- CFR are la dispoziție trei ani sa implementeze sistemul de management al traficului pe calea ferata Predeal – București – Constanța. Guvernul aproba azi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Implementarea masurilor necesare funcționarii sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferata…

- Ministerul Transporturilor a modificat indicatorii pentru modernizarea liniei ferate Craiova – Caransebeș, rezultand o valoare cu peste 7 miliarde de lei mai mare fața de cea la care fusesera lansate anterior licitațiile ce au fost anulate din lipsa de ofertanți, scrie Club Feroviar . Trenurile circula…

- Astfel, pentru Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, a fost platita suma de 334.713.092,84 de lei pentru 247 obiective aflate in executie, iar, pentru Programul National de Dezvoltare Locala, au fost decontate 87.658.154,81 de lei pentru 131 de proiecte de investitii, arata comunicatul…

- Ministerul Dezvoltarii a aprobat marți investiția pentru reabilitarea și modernizarea Casei de Cultura din Targu Jiu. A fost alocata suma de 48.5 milioane de lei pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultura a municipiului Targu Jiu”. Lucrarile ar fi trebuit sa inceapa deja,…

- Joi, 29 februarie, Primaria Periam a publicat pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație de aproape trei milioane de euro pentru „modernizarea infrastructurii rutiere” din comuna. Investiția este finanțata prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

- Potrivit ministerului Dezvoltarii, contractele, semnate impreuna cu o parte dintre beneficiarii proiectelor, vizeaza reabilitarea infrastructurii rutiere, infiintarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apa potabila, a retelelor de canalizare menajera, a statiilor de pompare si a statiilor…

- Contactul pentru extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa și canalizare in Bistrița a fost semnat astazi, la sediul Aquabis. Directorul Ioan Șandru a explicat ca este vorba despre lucrari complexe, in valoare de 115 milioane de lei. „Faptul ca in Bistrița multe strazi au fost modernizate…