FOTO/VIDEO: Hristos a Înviat ! Mii de bistrițeni au participat în această noapte la slujba specială de Înviere Cea mai importanta sarbatoare a creștinatații – Sfintele Paști – i-a scos in strada pe bistrițeni. Mii de persoane au umplut strazile și intersecțiile orașului, participand, ca in fiecare an, la slujba de Inviere. Cu lumanari și candele in maini, insoțiți de copii, prieteni sau parinți – inarmați cu scaune sau jucarii pentru a pacali rabdarea celor mici – bistrițenii au retrait in aceasta noapte miracolul Invierii Mantuitorului Iisus Hristos. La miezul nopții, preotul iși aprinde lumanarea de deasupra sfintei mese. Cu aceasta lumanare frumos impodobita iese spre credincioșii de afara. Preotul… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

