Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat primul jucator care va pleca de la Dinamo, la finalul sezonului. Este vorba despre Ricardo Grigore, al carui contract cu formatia din Stefan cel Mare va expira la finalul acestei stagiuni. Ricardo Grigore a revenit la Dinamo in vara, acesta fiind crescut in academia „cainilor”. Pe parcursul…

- Silviu Izvoranu, 41 de ani, fost fundaș la Dinamo intre 2007 și 2010, o prezența discreta cand vine vorba de aparițiile in media, a abordat situația actuala a „cainilor” intr-un interviu acordat reporterilor GSP.ro. ...

- Comunicat de presaMinisterul Afacerilor Externe raspunde celor mai frecvente intrebari cu privire la organizarea alegerilor pentru Parlamentul European din 9 iunie 2024 Ministerul Afacerilor Externe a publicat pe pagina sa de internet informatii detaliate referitoare la exercitarea dreptului de vot…

- Procurorii au deschis un dosar penal impotriva galeriilor marilor echipe de fotbal din Romania. Aceștia sunt acuzați ca au introdus și folosit materiale pirotehnice la stadion, fiind ilegal. Mai multe persoane, fani ai CSA Steaua, Dinamo și Rapid, au fost arestate și duse la audieri.

- Sepsi - Voluntari 4-0. Nicolae Dica, antrenorul ilfovenilor, nu va pleca de la echipa dupa ce a fost umilit la Sf. Gheorghe. Voluntari e la un punct peste Dinamo, prima echipa sub linia roșie. Insa Dica susține ca a vorbit cu cei din conducere și se bucura in continuare de increderea lor. Pentru Nicolae…

- Gazeta Sporturilor a facut o sinteza a celor mai inedite si interesante date ale celor 8 meciuri din runda a 29-a din Superliga 1. Kopic, ori la bal, ori la spital Poli Iasi - Dinamo, in etapa #29 din Superliga Meciul din Copou poate fi considerat o prima finala din play-out. In cazul in care Poli va…

- Liviu Ganea (36 de ani), campion cu Dinamo in 2007, apreciaza revenirea de forma a „cainilor” - 3 victorii in ultimele 4 etape - și e increzator ca penultima clasata poate scapa inclusiv de locurile de baraj. Invitat la GSP Live, Ganea a analizat situația actuala a lui Dinamo. Trupa lui Kopic ocupa…

- Circula insistent zvonul ca, indemnat și sprijinit de Ion Țiriac, Mircea Lucescu o va prelua pe Dinamo, incercand sa ajute echipa din Ștefan cel Mare, coada clasamentului, sa ramana in Liga 1. Cu atat mai credibila pare versiunea dupa ce Luce s-a intalnit cu jucatorii lui Kopic inainte ca aceștia sa…