- Cațelușa Golden Retriever cu blanița vede s-a nascut perfect sanatoasa pe 3 martie, in Pensacola, statut american Florida, iar imaginile cu „ghemotocul verde” au devenit virale pe internet, relateaza IFL Science.Crescatorul Carole DeBruler, care este coproprietarul Golden Treasures Kennel, a folosit…

- Șemrock, așa cum a fost botezat nou-nascutul, a uimit pe toata lumea cu culoarea neobișnuita a blanii sale. S-a nascut in adapostul Golden Treasures Kennel din Pensacola, Florida, SUA. Carol DeBruler, crescator și coproprietar al adapostului, a impartașit aceasta veste inedita pe rețelele de socializare…

- Vom avea confirmarea ca am acționat in direcția cea buna daca tinerii noștri iși vor creiona aspirațiile pentru viitorul lor aici, in Romania, iar cei care și-au ales deja un drum in afara granițelor țarii iși vor dori sa revina acasa, spune premierul Mar

- Portarul cu care Universitatea Craiova a cucerit primul titlu a murit la varsta de 76 de ani. El a aparat buturile echipei intre 1967 și 1975, noteaza GSP.ro.Nascut pe 2 ianuarie 1948, a aparat poarta echipei din Banie intre 1967 si 1975, dupa care a mai evoluat la Dinamo Slatina.

- Daniel Tudor DNT incinge scena in Timișoara: O stea hip-hop in ascensiune care merita toata atenția ta In inima vibranta a Timișoarei, pe scena din Piața Libertații, un tanar artist și-a lasat amprenta in peisajul muzical intr-un mod spectaculos. Daniel Tudor, cunoscut sub numele de scena DNT, la doar…

- Americanii sunt puțin rasfațați cand vine vorba de eclipse. La urma urmei, tocmai au experimentat una pe care majoritatea țarii a ajuns sa o vada. Aceasta vine in urma „Marei Eclipse Americane” care a fost vazuta din Oregon pana in Carolina de Sud in 2017. Oamenii s-au adunat pe National Mall din Washington…

- Stela Zacon este moldoveanca de 31 de ani care a reușit sa invinga cancerul și sa aduca pe lume un copilaș. Aceasta a anunțat marele eveniment pe data de 5 aprilie, iar acum familia sa se bucura de cei trei copilași. „Ca sa poți sa aduni multe primaveri, trbuie sa treci cu incredere prin iernile grele”,…

- Portughezul Anthony Da Silva, cunoscut drept Tony, fost jucator al echipei CFR Cluj, a fost anuntat, marti, in functia de antrenor principal al echipei de fotbal Politehnica Iasi.Tony, 43 de ani, ii va succeda in functie lui Leo Grozavu, care a parasit echipa ieseana dupa infrangerea in fata formatiei…