Creștinii ortodocși celebreaza Invierea Domnului. Aceasta este sarbatoarea luminii și a bucuriei unice a Invierii Mantuitorului, o sarbatoare a familiei marcata de ritualuri și tradiții religioase, ziua din care creștinii incep sa se salute cu „Hristos a inviat!", la care se raspunde cu „Adevarat a inviat!", timp de 40 de zile, pana la Inalțarea Domnului.