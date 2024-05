Stiri pe aceeasi tema

- Forțele aeriene israeliene au susținut ca a atacat „mai multe ținte teroriste” in Liban, relateaza SkyNews, potrivit mediafax.Avioanele de vanatoare au vizat o „structura militara” din zona Tir Harfa și au distrus-o, transmite armata israeliana.

- A inceput un razboi nedeclarat oficial? Pe 1.04.2024, forțele aeriene israeliene au lovit consulatul Iranului aflat in Damasc, ucigand mai mulți ofițeri ai Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC), inclusiv doi generali cu funcții de comanda. Inițial, Israelul nu a confirmat atacul,…

- VIDEO In plin razboi cu Iranul, Israelul a ucis un comandat de top din gruparea Hezbollah: atac fulger cu droneTensiunea escaladeaza in Israel! Armata israeliana și gruparea Hezbollah din Liban au avut un schimb de focuri marți, grupul lansand doua drone de atac in nordul Israelului, in timp ce un comandant…

- Situatie fara precedent in Orientul Mijlociu. Iranul a lansat primul atac din istorie asupra Israelului, cu peste 300 de drone si rachete. Este alerta in majoritatea oraselor iar sirenele antiaeriene au sunat toata noaptea. Armata israeliana spune ca a interceptat majoritatea proiectilelor insa cere…

- SUA se așteapta la un atac iranian asupra Israelului și se intreaba mai degraba “cand” decat “daca”. Nu este inca clar daca acesta va fi inceputul unui nou razboi in Orientul Mijlociu. Prețul petrolului a continuat sa creasca in acest context. Atacurile majore cu rachete sau drone asupra Israelului…

- Armata israeliana a anuntat vineri ca l-a ucis pe Ali Abed Akhsan Naim, comandantul adjunct al unitații de rachete a gruparii militante Hezbollah, in cursul unui atac aerian in zona Bazouriye din Liban, informeaza Reuters, potrivit Rador Radio Romania. Conform comunicatului, victima era unul dintre…

- Romania se inarmeaza. Compania Naționala Romtehnica , aflata in coordonarea Ministerului Apararii Naționale (MapN) și care acționeaza ca interfața intre industria romaneasca de aparare și partenerii externi ai acesteia, a incheiat un acord-cadru pe 4 ani pentru cumpararea de rachete antitanc, releva…

- Israelul a lansat mai multe atacuri aeriene impotriva țintelor Hezbollah din Liban, dupa ce gruparea libaneza a lansat rachete care au ucis o femeie și au ranit alte opt. Acea ploaie de rachete trimise de Hezbollah a lovit mai multe comunitați din nordul Israelului, miercuri dimineața, in kibbutzurile…