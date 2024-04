Tensiuni crescute intre Liban și Israel dupa ce aproximativ treizeci de rachete au fost lansate peste noapte din Liban catre nordul Israelului, intr-un context de avertismente severe din partea Statelor Unite cu privire la riscurile unui dezastru umanitar in Rafah, Fașia Gaza. The post INTERNAȚIONAL ALERTA DE RAZBOI: Ploaie de rachete din Liban asupra Israelului first appeared on Informatia Zilei .