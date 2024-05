Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare video virala cu Robert de Niro strigand la demonstranti, care a fost interpretata pe retelele de socializare ca fiind o manifestare a actorului de sustinere a Israelului, a fost de fapt o repetitie pentru filmarea unui serial Netflix, a declarat purtatorul de cuvant al starului, Stan…

- Netflix lanseaza un serial cu o tema indragita de milioane de romani (VIDEO)Netflix lanseaza un serial despre pilotul de Ayrton Senna, Formula 1 fiind indragita de milioane de romani.Seria limitata „Senna” va avea premiera in a doua jumatate a anului 2024 la Netflix.

- Andrew Scott este absolut fascinant in rolul sau din adaptarea stralucitoare și noir a romanului Talentatul domn Ripley, lasand in umbra versiunea din 1999 cu Matt Damon. Interpretarea lui Scott este pur și simplu fabuloasa. In aceasta adaptare a celebrului roman, cele opt episoade produse de Netflix,…

- Polițiștii care investigheaza un jaf in valoare de mai multe milioane de dolari, care a avut loc pe principalul aeroport din Toronto, au arestat șase barbați și au confiscat zeci de arme de foc.

- Hollywood ul este cuprins de tristete in urma vestii tragice a decesului lui Chance Perdomo la varsta de doar 27 de ani. Cunoscut pentru rolul sau dintr un serial de succes de pe Netflix, tanarul actor si a pierdut viata intr un accident grav de motocicleta, potrivit stiripesurse.ro."Pasiunea lui pentru…

- In baza cererii 4655 din 22 ianuarie 2024 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularii si inregistrarii profesionistului Rockstar Music Production SRL. Fondatorul societatii este Robert ndash; Florentin Filipov, care are si functia de administrator. Rockstar…

- „The Gentlemen”, un nou serial de Guy Ritchie format din 8 episoade, avandu-l protagonist pe actorul nominalizat la Emmy, Theo James, va fi lansat pe Netflix in 7 martie, potrivit news.ro In „The Gentlemen”, Eddie Horniman (Theo James) mosteneste pe neasteptate vastele domenii rurale ale tatalui…

- Netflix si Shondaland au facut public un videoclip de un minut din cel mai așteptat serial al anului, sezonul urmator din „Bridgerton”. In cadrul unui eveniment dedicat fanilor, au fost dezvaluite mai multe noutati despre noul sezon, care va fi lansat in doua parti, in 16 mai si 13 iunie, informeaza…