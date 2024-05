Stiri pe aceeasi tema

- Nava ruseasca purtatoare de rachete Serpuhov, care era andocata in largul exclavei Kaliningrad din Marea Baltica, a fost incendiata luni, au afirmat serviciile de informații militare ucrainene.

- Razboi in Ucraina. Rusia pune in pericol siguranta pasagerilor care survoleaza Marea Baltica. Intr-o singura luna, echipajele a peste 1.600 de aeronave au raportat bruiaje ale semnalului GPS si ale sistemelor de navigatie. Oficialii europeni spun ca totul face parte din razboiul electronic pornit de…

- Este „foarte probabil” ca in spatele unor serii de perturbari care afecteaza navigația GPS in regiunea baltica sa fie Rusia, a declarat joi Ministerul german al Apararii, indicand exclava Kaliningrad ca sursa a problemei, potrivit Reuters, informeaza Mediafax.

- Avioanele care survoleaza regiunea baltica raporteaza un numar tot mai crescut de interferențe sau semnale false GPS, iar Rusia este suspectata ca este responsabila pentru activarea sistemelor de razboi electronic, conform unui raport Politico. Aceste incidente de perturbare a semnalului, cunoscute…

- Fostul cancelar german Gerhard Schroder sustine in continuare ca prietenia sa cu presedintele rus Vladimir Putin ar putea contribui la incheierea razboiului din Ucraina, noteaza joi DPA, preluata de Agerpres. ”Lucram impreuna cu intelepciune de multi ani. Poate ca acest lucru poate inca sa ajute la…

- Polonia "intarește" granița cu Republica Belarus cu militari, a comunicat ministrul apararii al Poloniei, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, relateaza agenția de presa PAP, preluata de Rosbalt, informeaza Rador Radio Romania. Potrivit afirmațiilor acestuia, trupe suplimentare vor fi trimise in voievodatele…

- La doar cateva zile dupa interviul eveniment acordat de liderul de la Kremlin unui jurnalist american și cu puțin timp inainte de implinirea a doi ani de la debutul conflictului militar in țara vecina, se pare ca Vladimir Putin ar fi propus incheierea razboiului din Ucraina. Ce pretenții avea Rusia…

- Publicația The Telegraph a publicat un nou scenariu pentru un potențial razboi intre Rusia și NATO.In acest scenariu se discuta in felul urmator: Vladimir Putin mobilizeaza 200.000 de soldați in Rusia și incepe o noua ofensiva in Ucraina in primavara anului 2024;Federația Rusa provoaca proteste…