Libra Internet Bank a inregistrat un profit net de 317,291 milioane lei, la 31 decembrie 2023, depașind ținta de profit stabilita de management, la valoarea de 300,107 milioane lei, in strategia bancii. Banca administra active de 11,188 miliarde lei, si a avut o cifra de afaceri de 1,005 miliarde lei. Depozitele clienților atrase totalizau peste