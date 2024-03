Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile companiei au urcat cu 30%, in anul 2023, la 12,244 miliarde lei (fata de 9,452 miliarde lei in 2022).”Energia produsa si vanduta (neta) a crescut cu 30% (17.639 GWh) in anul incheiat la 31 decembrie 2023 de la 13.544 GWh in anul 2022. Aceste cresteri au fost datorate in principal imbunatatirii…

- Pretențiile ENORME din dosarul Roșia Montana ar putea afecta bugetul Romaniei: Creștere de la 500 de milioane, la 6,7 miliarde de dolari Pretențiile ENORME din dosarul Roșia Montana ar putea afecta bugetul Romaniei: Creștere de la 500 de milioane, la 6,7 miliarde de dolari Purtatorul de cuvant al Guvernului…

- Trecerea pe profit a depasit cu mult previziunile consensului analistilor, privind o pierdere de 102 milioane de euro din castigurile de baza inainte de dobanzi si impozitare (EBIT), potrivit datelor LSEG. Pentru acelasi trimestru al anului trecut, cel mai mare operator de turism din Europa a inregistrat…

- ”In perioada ianuarie – decembrie 2023, datoria externa totala a crescut cu 24,926 miliarde euro, pana la 168,812 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 121,162 miliarde euro la 31 decembrie 2023 (71,8% din totalul datoriei externe), in crestere cu 22,8% fata de 31 decembrie…

- In perioada 2006-2022, Provident a contribuit cu 428,9 milioane de euro in economia Romaniei Peste 14 mii de romani și-au creat un istoric de creditare, cu Provident, in 2023 In perioada 2021- 2022, Provident Financial Romania a generat o valoare adaugata in economia locala de 52,9 milioane…

- Veniturile totale ale ING Bank Romania s-au ridicat la 2,50 miliarde lei in primele noua luni ale anului 2023, in creștere cu 18% de la an la an, iar profitul net la 1,17 miliarde lei, in creștere cu 30% fața de aceeași perioada din 2022, pe fondul reducerii costurilor cu provizioanele și al creșterii…