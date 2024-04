Stiri pe aceeasi tema

- Dupa premierul olandez Mark Rutte, recent si presedintele roman Klaus Iohannis si-a anuntat candidatura pentru pozitia de secretar general al NATO. Este greu sa se prevada cine va castiga in cele din urma, deoarece decizia va fi luata pe baza unor intelegeri diplomatice din culise. Mai ales ca in contextul…

- Premierul Sloveniei, Robert Golob, a lasat deschisa posibilitatea, joi, ca tara sa sa sprijine candidatura presedintelui Klaus Iohannis la sefia NATO, desi initial Ljubljana anuntase ca il sustine pe premierul olandez Mark Rutte.Robert Golob s-a intalnit joi cu actualul secretar general al NATO, Jens…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, intrebat despre candidatura lui Klaus Iohannis la șefia NATO, ca șeful statului are șanse, potrivit stiripesurse.ro. „Romania are șanse, Romania merita sa fie reprezentata la un nivel european și NATO, domnul președinte are șanse”, a raspuns Marcel Ciolacu. Președintele…

- Premierul demisionar din Olanda, Mark Rutte, despre care presa internaționala a relatat ca este susținut de SUA pentru funcția de Secretar General al NATO, a folosit un adjectiv fara grad de comparație la adresa președintelui roman Klaus Iohannis.

- Mark Rutte a vorbit, pentru prima data, despre candidatura lui Klaus Iohannis la șefia NATO. Premierul olandez a fost intrebat de un jurnalist din țara lui cum o sa fie sa stea la masa cu unul care se crede mai bun pentru șefia Alianței Nord-Atlantice. Rutte l-a laudat pe președintele roman.

- Europarlamentarul Siegfried Muresan a declarat miercuri, la Prima News, ca in acest moment președintele Romaniei, Klaus Iohannis, este singurul candidat oficial intrat in cursa pentru functia de secretar general al NATO, relateaza News.ro. „Cred ca acest demers este unul serios, este unul credibil,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, care a anuntat marti ca a decis sa intre in competitia pentru functia de secretar general al Aliantei Nord-Atlantice, il are drept contracandidat pentru sefia NATO pe premierul olandez Mark Rutte, scriu agentiile internationale de presa. Anuntarea candidaturii…

