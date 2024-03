Stiri pe aceeasi tema

- Mark Rutte a vorbit pentru prima oara, joi, despre candidatura lui Klaus Iohannis la șefia NATO. Premierul olandez a fost intrebat de un jurnalist din țara lui cum o sa fie sa stea la masa cu unul care se crede mai bun pentru șefia Alianței Nord-Atlantice. Rutte l-a laudat pe președintele roman. „Cu…

- Mark Rutte a vorbit, pentru prima data, despre candidatura lui Klaus Iohannis la șefia NATO. Premierul olandez a fost intrebat de un jurnalist din țara lui cum o sa fie sa stea la masa cu unul care se crede mai bun pentru șefia Alianței Nord-Atlantice. Rutte l-a laudat pe președintele roman.

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat miercuri ca actualul șef de stat, Klaus Iohannis, va sfarși in ridicol daca și-a anunțat candidatura pentru funcția de secretar general al NATO fara sa aiba un soi de garanție din partea SUA, Marii Britanii sau chiar a Olandei, țara contracandidatului sau,…

- Analistul militar Radu Tudor vine cu un scenariu de foc, dupa ce Klaus Iohannis și-a anunțat candidatura la șefia NATO. El arata ca jocul lui Klaus Iohannis ar putea fi altul, pentru ca favoritul Mark Rutte joaca la doua capete, iar liderii mondiali ar avea nevoie de o rezerva puternica, in caz ca fostul…

- "Era de asteptat sa vina presedintele Romaniei in fata cetatenilor si sa spuna ce ganduri are dupa ce-si termina mandatul. Deci n-a fost o surpriza pentru nimeni, banuiesc, anuntul de azi. Mai departe urmeaza negocieri, fiindca acolo nu se voteaza cu majoritate, trebuie un consens si cel putin in acest…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, care a anuntat marti ca a decis sa intre in competitia pentru functia de secretar general al Aliantei Nord-Atlantice, il are drept contracandidat pentru sefia NATO pe premierul olandez Mark Rutte, scriu agentiile internationale de presa. Anuntarea candidaturii…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost invitat in cadrul unei emisiuni de televiziune, unde a vorbit despre funcția pe care o urmarește Klaus Iohannis, cea de președinte al NATO. Traian Basescu a spus ca președintele Iohannis s-a trezit tarziu pentru a ocupa o funcție in Uniunea Europeana,…

- Premierul olandez Mark Rutte este sustinut public de trei din cele mai importante tari ale aliantei nord-atlantice pentru a-i urma lui Jens Stoltenberg la șefia NATO, in plin razboi ruso-ucrainean. Potrivit AFP, Rutter este favoritul Statelor Unite, Marii Britanii si Germaniei la conducerea NATO. La…