- Hemofilia, o boala ereditara, din pacate, nevindecabila, are impact uriaș și asupra copiilor. La Buzau, dintre cei 17 pacienți care primesc tratament pentru aceasta maladie, 12 sunt copii. In Romania, sunt inregistrate peste 2.000 de persoane diagnosticate cu hemofilie și boala von Willebrand.

- Alergie:- iti curge nasul, iar secretia este subtire, apoasa, transparenta;- respiri greu, iti simti fata congestionata, te mananca nasul, urechile, ochii si in gat;- nu ai febra sau dureri musculare;- simptomele persita cat timp esti expus la alergeni, uneori insa chiar si dupa ce acestia au fost…

- Veste mare pentru iubitorii de flori! Un alt semn ca primavara și-a intrat in drepturi este faptul ca la Gradina Botanica „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca au inflorit atat narcisele, cat și lalele. Astfel, reprezentanții Gradinii Botanice „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca va invita sa le treceți pragul,…

- Primavara și-a intrat cu adevarat in drepturi la Gradina Botanica din Cluj-Napoca.Vizitatorii pot admira narcisele, lalelele și magnoliile superbe, in acest weekend.,,Cu siguranța ați primit vestea ca narcisele au inflorit, iar lalelele timpurii sunt și ele in floare, incluzand cateva specii botanice…

- Primavara, gradinarii fac curațenie in livezi și gradini. Copacii nu sunt niciodata neglijați. Primul lucru care trebuie verificat, odata cu debutul noului sezon cald, este starea de supraviețuire. Cum arata un copaac mort sau care este pe moarte, poți afla in randurile de mai jos. De ce este un copac…

- Cea mai variata si rafinata selectie de martisoare si cadouri a pus in valoare sarbatoarea inceputului de primavara ˜Evenimentul a fost conceput și dedicat special copiilor din familii defavorizate pentru ca aceștia sa se bucure de mai multe activitați creative și recreative In orașul Pantelimon, doamnele…

- 2023 a fost cel mai calduros an din istorie. Pentru prima oara, temperatura globala a depașit pragul de 2 grade Celsius peste nivelurile preindustriale. In Romania, abaterea termica a fost 2,3 grade, asta pe langa ca suntem mai nepregatiți și vulnerabili decat vecinii vestici in fața efectelor incalzirii…