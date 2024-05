Stiri pe aceeasi tema

- In fruntea brigazii „tricolore” la Campionatul European de fotbal – EURO 2024, care va avea loc in Germania in perioada 14 iunie-14 iulie, se afla patru arbitri romani, conform anunțului facut de Comisia de Arbitri a UEFA și preluat de site-ul Federației Romane de Fotbal. Potrivit informațiilor, brigada…

- Mai este puțin pana la minivacanța de 1 Mai, iar cele mai ieftine vacante in Grecia si Turcia, in vara lui 2024 au fost dezvaluite, iar o insula puțin cunoscuta din Marea Mediterana a ocupat primul loc. De altfel toate sunt locuri superbe in care nu ai nevoie de bani multi. Au aparut cele mai […] The…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 228 locuri de munca vacante in: Spania – 15 locuri de munca: șofer autocamion; Belgia – 14 locur de munca:muncitor necalificat in agricultura, tehnician rețele de comunicații, macaragiu, electrician tensiune medie,…

- Pentru zona in care ne aflam, anumite plante din zona leguminoasa ar putea crește ceva mai greu, dar se pare ca nu este chair așa, avand in vedere ca a devenit peste noapte leguma care i-a imbogațit pe doi romani, care au revenit in țara din Germania și au dat lovitura. „Hrana regilor”, sau leguma […]…

- Anunț important pentru romanii care iși planuiesc calatorii! Biletele de avion sunt mai ieftine in aceasta perioada a anului. Turiștii se pot bucura de prețuri mai ieftine la biletele de avion. Iata ce oferte au aparut!

- Turistii straini cauta destinatii de vacanta care sa ofere peisaje idilice, relaxare, distractie, dar si un litoral bogat in activitati si evenimente. Sunt cateva dintre concluziile primelor doua zile ale Targului de Turism ITB Berlin, unde OMD Mamaia Constanta participa alaturi de reprezentantii Primariei…

- Prin intermediul rețelei EURES Romania, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, nu mai puțin de 209 locuri de munca vacante. Astfel Norvegia ofera 51 de locuri de munca pentru muncitor acvacultura, supraveghetor ferma, in Spania sunt 50 de locuri de munca pentru recoltare fructe rosii, Finlanda…

- Daca nu știai inca unde sa calatorești anul acesta și vrei o destinație sigura, iata ce spun specialiștii. Aici, turiștii vor fi mereu in siguranța și nu au niciun motiv sa stea cu teama. Unde se situeaza Romania și care sunt țarile pentru care ar trebui sa optezi. Cea mai sigura destinație turistica…