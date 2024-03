Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Vladimir Putin a declarat ca oamenii de stiinta rusi sunt aproape de a crea vaccinuri impotriva cancerului si ca aceste seruri ar putea fi disponibile in curand pentru pacienti, informeaza Agenția Reuters, preluata de Agerpres. Vladimir Putin a declarat, in comentarii televizate, ca „am…

- Dictatorul rus, Vladimir Putin, a criticat-o intr-un interviu televizat pe sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, acuzand-o ca este ostila fata de Rusia, dar si fata de propria tara. Dictatorul de la Moscova a criticat-o pe oficiala germana pentru politic energetica promovata de Germania, care…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, 14 februarie, ca oamenii de știința ruși sunt aproape de a dezvolta vaccinuri impotriva cancerului care ar putea fi disponibile in curand pentru pacienți, informeaza Reuters.Putin a spus, intr-o declarație televizata, ca "am ajuns foarte aproape de…

- Franța, Germania și Polonia vor dezvalui o noua cooperare impotriva operațiunilor externe de dezinformare, provenite in mod special din Rusia, a anunțat șeful diplomației franceze intr-un interviu acordat cotidian-ului regional Ouest France

- In perioada Razboiului Rece, economia Europei organizate intr-o piața comuna reprezenta 25 la suta din totalul economiei mondiale. Azi, mai reprezinta doar 12 la suta din schimburile comerciale globale. Daca nu ar suna cinic, am putea spune ca diferența a fost data de dispariția industriilor de razboi.…

- Kremlinul nu a dezmintit vineri ca un rus, condamnat in Germania pentru asasinarea unui separatist cecen, era agent rus, in contextul in care numele acestuia este evocat pentru un schimb care ar permite eliberarea jurnalistului american Evan Gershkovich, informeaza AFP, relateaza Agerpres.Intr-un…

- Mai mulți oficiali si jurnalisti moldoveni au primit interdicție de a intra in Rusia, dupa ce MAE rus l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, denuntand „manifestari agresive impotriva Rusiei”. Pe langa interdicție, Moscova a pus in vedere Chisinaului ca este „ingrijorata” si ar considera…

- Federatia Rusa de Fotbal (RFU) a votat impotriva trecerii de la UEFA la Confederatia Asiatica, au anuntat miercuri agentiile de stiri din Rusia. Forul a ales sa ramana in cadrul federatiei europene, in contextul in care Moscova doreste sa progreseze in relatiile cu UEFA, relateaza Reuters.FIFA si…