Stiri pe aceeasi tema

- Microintreprinderile, companiile mici si mijlocii, in numar de 889.000 de firme, realizeaza 45% din cifra de afaceri din economie, in timp ce restul reprezinta contributia a 2.200 de firme mari, potrivit datelor Registrului Comertului. Cu toate acestea, in 2022, microintreprinderile, companiile mici…

- Ministerul Finantelor anunta ca a fost publicat ordinul comun care stabileste plafoanele de garantare pe componente in cadrul schemei de ajutor de stat IMM Plus, regulile de gestionare a plafoanelor de garantare, plata ajutoarelor de stat specifice fiecarei componente din cadrul schemei de ajutor de…

- Dupa ce a promovat in randul persoanelor fizice posibilitatea de plata a darilor catre municipalitate prin sistemul online, Primaria Timișoara lanseaza o secțiune noua in cadrul Portalului Unic pentru plata impozitelor persoanelor juridice. Companiile au acum opțiunea de a adauga „Entitați juridice”…

- Companiile straine din Ungaria se plang de ani de zile ca premierul Viktor Orban le discrimineaza cu taxe speciale și obstacole birocratice. Lanțul de supermarketuri Spar Austria nu mai vrea sa accepte acest lucru și a depus o plangere la Bruxelles. The post POLITICA PROTECȚIONISTA Viktor Orban impune…

- Un bun amic și-a inchis saptamana trecuta salonul de frizerie dupa ce a constatat ca nu poate face fața concurenței neloiale facute de o firma care lucra in zona gri a economiei și iși permitea astfel sa aiba prețuri mai bune.

- „In 2023 am avut cele mai mari investitii nete in economie de dupa Revolutie: 38,3 miliarde euro. Cu 8 miliarde in plus fata de 2022! Miza pe care am pus-o anul trecut pe investitii incepe sa faca diferenta in favoarea companiilor romanesti! Pe langa investitiile publice fara precedent, am sustinut…

- Femeile reprezinta, ȋn prezent, 49% din totalul pieței muncii din Romania, potrivit Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale. O analiza McKinsey arata ca, daca procentul ar ajunge la 52%, Romania ar putea adauga, in fiecare an, 8,7% la PIB, adica aproximativ 24 miliarde de euro. In acest context,…

- Ca parte a ambitiilor Germaniei de a deveni neutra din punct de vedere climatic pana in 2045, Berlinul intentioneaza sa acorde companiilor din industrii precum otel, sticla, hartie si produse chimice subventii pe 15 ani, in schimbul reducerii emisiilor de carbon din productia lor, a anuntat Ministerul…