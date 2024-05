2.700 de posturi vacante din sistemul sanitar vor fi scoase la concurs

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, prin memorandum, organizarea concursurilor pentru aproximativ 2.700 de posturi vacante din sistemul sanitar, dintre care 861 la Spitalul Universitar de Urgența București. ”Printr-un memorandum, Executivul a aprobat organizarea concursurilor pentru circa 2.700 de posturi vacante…

- In sedinta de astazi, Executivul a aprobat ajutorul de stat pentru Tarom, un pas important pentru salvarea companiei – dupa cum sustine ministrul Sorin Grindeanu – si a majorat cu 10 procente indemnizatiile pentru persoanele cu handicap grav. Persoanele mature și copiii cu handicap grav vor avea indemnizații…

- Centrul de Pregatire, Odihna si Recuperare Complex Flamingo, cu sediul in Eforie Sud, Str. Dr. Victor Climescu, nr. 2, jud. Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii contractual vacante pe perioada determinata de 6 luni, cu norma intreaga. Este vorba despre trei posture de manipulant…

- Sunt disponibile 400 de posturi de agenti si ofiteri, precum si de personal contractual Sursa articolului: IGPR: 400 de posturi in Politia Romana, scoase la concurs Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Poliția Romana a scos la concurs cateva sute de posturi de ofițeri, subofițeri și personal contractual. Se cauta criminaliști, polițiști de ordine publica dar, agenți de circulație dar și personal pentru secretariat.