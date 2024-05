Mai multe pete solare amenință Pămîntul Pamintul s-ar putea confrunta cu furtuni magnetice la inceputul lunii iunie, precum și cu noi aurore, deoarece un grup hiperactiv de pete solare a fost observat din nou pe steaua noastra. Celebrul cluster AR3664, responsabil pentru cea mai puternica furtuna geomagnetica din ultimii 20 de ani, a reaparut și continua sa ejecteze o cantitate semnificativa de radiații in spațiu. Administrația Națio Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

