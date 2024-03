Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor a inițiat o noua schema de ajutor de stat in valoare totala de 2,25 miliarde lei, bani alocați pentru investiții in regiunile mai puțin dezvoltate ale Romaniei. Banii vor fi destinați pentru investiții inițiale de cel puțin 50 milioane lei, care creeaza noi activitați economice,…

- Ministerul Finantelor va fi imputernicit de catre Guvern sa contracteze asistenta juridica pentru reprezentarea Romaniei in procesul pe care firma Pfizer l-a intentat statului roman. Joi, pe agenda sedintei Executivului se afla Memorandumul cu tema: „Aprobarea imputernicirii Ministerului Finanțelor…

- Ministerul Finantelor arata, intr-un comunicat de presa transmis joi, ca a elaborat actul normativ necesar alocarii, pentru anul 2024, a unui plafon de garantii de 1 miliard de lei, pentru continuarea in conditii optime a programului ”Noua Casa”. ”Principalul argument pentru care programul continua…

- Intalnirea transportatorilor și fermierilor de la Ministerul Finanțelor a fost amanata din motive necunoscute, anunța reprezentanții Guvernului. Protestatarii au fost așteptați la sediul ministerului de o delegație condusa de ministrul Marcel Boloș. Inta

- Problema posturilor din sistemul de sanatate se va rezolva, probabil, in cursul acestei saptamani, in sedinta de Guvern, a anuntat luni ministrul Finantelor, Marcel Bolos, intr-o conferinta de presa."Inca de anul trecut am facut aceste demersuri pentru sistemul de sanatate, aproband, din cate imi aduc…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 4,64% din PIB dupa primele 11 luni ale anului in curs, respectiv la 73,55 miliarde de lei, fata de un deficit de 58,7 miliarde lei (4,19% din PIB) aferent primelor 11 luni din 2022, a anuntat, joi, Ministerul Finantelor.Executia bugetului general…