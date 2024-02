Ministerul Finanțelor a inițiat o noua schema de ajutor de stat in valoare totala de 2,25 miliarde lei, bani alocați pentru investiții in regiunile mai puțin dezvoltate ale Romaniei. Banii vor fi destinați pentru investiții inițiale de cel puțin 50 milioane lei, care creeaza noi activitați economice, arata PNL intr-o postare pe Facebook. „Vrem sa atragem in Romania investiții de mare anvergura, pe care sa le orientam catre regiunile mai puțin dezvoltate ale țarii. Ajutoarele de stat acordate de minister in perioada 2007–2023 s-au dovedit un instrument real de stimulare a atragerii de investiții…