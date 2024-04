Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis cine va expoata zacamintele de gazeși țiței din sudul țarii Este vorba despre zacamintele de gaze din Victorovca, raionul Cantemir și cele de țiței din Valeni, raionul Cahul. Dreptul de folosința asupra acestor doua sectoare de subsol a fost transmis intreprinderii de stat care deține…

- Fragmente ale unei drone care ar fi de tipul ,,Gherani-2” au fost gasite langa un sat din raionul Vulcanești, acesta fiind situat in apropiere de frontiera moldo-ucraineana, anunța responsabilii Inspectoratului General al Poliției de Frontiera de la Chișinau.

- La data de 26 martie 2024, in jurul orei 18:30, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata, de un barbat, cu privire la faptul ca, in timp ce se plimba pe un teren viran din zona „Gerom” (Petroșani), a vazut cadavrul unei femei neidentificate. „In urma efectuarii necropsiei cadavrului cu identitate…

- Presa somaleza de stat a anuntat ca fortele guvernamentale au ucis cel putin 30 de militanti al-Shabaab in apropiere de Jamame, la sud de capitala tarii, Mogadiscio, relateaza BBC citat de Rador Radio Romania. Alti aproximativ zece insurgenti au fost capturati in urma "unei operatiuni coordonate".Operatiunile…

- Cinci femei au fost ucise vineri la Viena, dintre care trei au fost injunghiate mortal intr-o casa de toleranta, a anuntat sambata politia austriaca intr-un comunicat, citat de AFP. Cadavrele injunghiate a trei tinere au fost gasite intr-o casa de toleranta din cartierul sarac Brigittenau vineri…

- Mascații din cadrul Brigazii de poliție cu destinație speciala “Fulger” vor desfașura astazi exerciții tactice in sudul țarii. Astfel, Poliția indeamna cetațenii sa pastreze calmul.

- Asociația Forța Fermierilor anunța ca agricultorii din raionul Cahul ies maine, 7 februarie, la protest. „Sunt disperați, decapitalizați și nu au resurse minimale pentru lucrarile de primavara”, se arata ntr-un comunicat.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din IsraelUPDATE 2 februarie, ora 02.00: Explozie puternica in Marea Roșie - Este suspectat un nou atac al rebelilor houthiO explozie puternica s-a produs joi in Marea Roșie. Navele din zona au fost…