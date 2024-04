Stiri pe aceeasi tema

- Frenezia, injectata de la Bruxelles, cu care Romania iși transforma aproape tot teritoriul cu munți, dealuri, paduri și ape in arii protejate, unde accesul este interzis, a creat și derapaje halucinante. Statul, prin Ministerul Mediului, s-a trecut proprietar pe toate aceste zone, dezvaluindu-și, accidental,…

- VIDEO. Cat de frumos poate fi in padurile din ariile naturale PROTEJATE din Botoșani. Garda de Mediu, 20 de acțiuni de control Garda de Mediu Botoșani a anunțat ca in perioada 01.02.2024-29.03.2024 a efectuat un numar de 20 de acțiuni de inspecție și control la titularii amenajamentelor silvice care…

- A inceput prohibitia in Romania. Pana cand este interzis pescuitul și la ce specii? Marti a inceput prohibitia generala a pescuitului in Romania in toate apele naturale, conform ordinului Ministerului Agriculturii si Ministerul Mediului. Activitatea comerciala si recreativa urmand va fi reluata in bazinele…

- Autoritațile de mediu anunța, joi, 29 februarie, ca o masa de aer incarcata cu praf saharian traverseaza Romania, pana vineri seara. Conform estimarilor specialiștilor, cele mai mari concentrații se vor inregistra in regiunile vestice și sud-vestice ale țarii. „Rețeaua Naționala de Monitorizare a Calitații…

- Padurea-Parc Crang, ramasita a Codrilor Vlasiei, a fost radiata din lista ariilor naturale protejate de interes judetean, in urma unei sedinte a CJ Buzau, chiar daca Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) a transmis anterior o recomandare de mentinere a statutului acestei zone, cu scopul raportarii…

- Ministerul Mediului lanseaza noi seturi de date spațiale ce ofera detalii despre distribuția speciilor și habitatelor din ariile naturale protejate din Romania, intr-un demers crucial pentru conservarea biodiversitații țarii. Aceasta mișcare este salutata ca un progres semnificativ in eforturile…

- Mascații din cadrul Brigazii de poliție cu destinație speciala “Fulger” vor desfașura astazi exerciții tactice in sudul țarii. Astfel, Poliția indeamna cetațenii sa pastreze calmul.

- Asociația Forța Fermierilor anunța ca agricultorii din raionul Cahul ies maine, 7 februarie, la protest. „Sunt disperați, decapitalizați și nu au resurse minimale pentru lucrarile de primavara”, se arata ntr-un comunicat.