China: Zeci de morţi în urma surpării unei porţiuni de autostradă în sudul ţării Surparea unei portiuni de autostrada in sudul Chinei a facut 36 de morti, potrivit unui nou bilant comunicat joi de presa de stat, noteaza AFP. Agentia de presa Xinhua a informat joi la orele 05.30 (miercuri, 21.20 GMT) ca ’36 de persoane si-au pierdut viata, iar 30 de persoane au fost ranite’, precizand ca vietile celor raniti nu sunt in pericol. Douazeci de vehicule au fost ‘prinse’ in surparea unei portiuni de autostrada intre orasul Meizhou si comitatul Dabu, in provincia Guangdong, care a avut loc miercuri in jurul orelor 02.10 (marti, 18.10 GMT), in care au fost implicate 54 de persoane… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Stiri pe aceeasi tema

