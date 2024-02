Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile nationale de mediu anunta, joi, ca o masa de aer incarcata cu praf saharian traverseaza Romania, pana vineri seara. Cele mai mari concentratii se vor inregistra in regiunile vestice si sud-vestice ale tarii ”Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA) care apartine Ministerului…

- Un nor de prah saharian va traversa, incepand de astazi și pana maine seara, 1 martie, Romania, au anunțat autoritatile nationale de mediu. Cele mai mari concentratii se vor inregistra in regiunile vestice si sud-vestice ale tarii, iar daca vor cadea precipitații, acestea vor fi roșiatice.Masa de aer…

- ”Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA) care apartine Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si este gestionata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) ar putea inregistra cresteri ale valorilor pulberilor in suspensie PM10 si PM2.5, incepand de azi, 29 februarie…

- Un val de prah saharian va traversa, incepand de joi seara, Romania. Cele mai mari concentratii se vor inregistra in regiunile vestice si sud-vestice ale tarii, unde asociate cu precipitațiile vor da naștere la așa-numitele "ploi sangerii". "Astfel de episoade se inregistreaza in fiecare an, iar populatia…

- Un val de praf saharian va traversa Romania, iar persoanele cu anumite boli trebuie sa fie atente in aceasta perioada, avertizeaza specialistii. Aceștia spun ca, uneori, cerul poate deveni roșu stralucitor, iar daca ploua in aceste zile, praful cade cu el intr-o așa-numita „ploaie sangerie” și lasa…

- Autoritațile anunța ca luni dimineața nu sunt drumuri inchise din cauza unor accidente sau fenomene meteorologice. Totuși, ploile și vantul puternic afecteaza circulația mașinilor pe numeroase șosele din Romania.

- "Temperaturile vor fi destul de coborate, vremea va fi rece in cea mai mare parte a țarii. Mai ales in centru și in nord, noaptea va fi ger", a declarat, intr-o intervenție la Realitatea PLUS, meteorologul ANM Alexandra Roșioara."Doar in jumatatea de sud, pe arii restranse, vor mai fi ninsori slabe,…

- ”Tocmai am votat in Parlament bugetul pentru anul urmator. Viziunea liberala a fost ca acesta sa fie unul al investitiilor pentru Romania de maine. Bugetul pe 2024 al MMAP va fi mai mare decat cel din 2023 si vom continua toate proiectele pentru protectia mediului, atat de asteptate de romani”, a scris,…