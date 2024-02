Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de mediu anunța, joi, 29 februarie, ca o masa de aer incarcata cu praf saharian traverseaza Romania, pana vineri seara. Conform estimarilor specialiștilor, cele mai mari concentrații se vor inregistra in regiunile vestice și sud-vestice ale țarii. „Rețeaua Naționala de Monitorizare a Calitații…

- Un nor de prah saharian va traversa, incepand de astazi și pana maine seara, 1 martie, Romania, au anunțat autoritatile nationale de mediu. Cele mai mari concentratii se vor inregistra in regiunile vestice si sud-vestice ale tarii, iar daca vor cadea precipitații, acestea vor fi roșiatice.Masa de aer…

- Un val de praf saharian va traversa Romania, iar persoanele cu anumite boli trebuie sa fie atente in aceasta perioada, avertizeaza specialistii. Aceștia spun ca, uneori, cerul poate deveni roșu stralucitor, iar daca ploua in aceste zile, praful cade cu el intr-o așa-numita „ploaie sangerie” și lasa…

- 91 de posturi de la Ministerul Mediului vor fi desființate. Dintre acestea, 19 sunt posturi de conducere, anunța ministrul Mediului, Mircea Fechet. Decizia este luata in cadrul procesului de reorganizare instituționala.„Incepem, in acest an, un amplu proces de reorganizare instituționala a Ministerului…

- Ultimele zile din luna decembrie vor aduce temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada și doar din ianuarie temperaturile mai scad, potrivit prognozei pentru urmatoarele 4 saptamani, transmisa marți de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).11 - 18 decembrieValorile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza meteo pentru ultimele zile din 2023 și primele din noul an. Meteorologii nu prognozeaza foarte multe precipitații de Craciun, dar nici de Anul Nou, astfel ca deocamdata, cel puțin, iarna se anunța a fi una blanda. Pentru aceasta saptamana…