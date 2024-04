Stiri pe aceeasi tema

- Un nou apel pentru „a avea grija de casa noastra comuna”: Papa Francisc, in varsta de 87 de ani, a avertizat duminica la Venetia cu privire la impactul supraturismului asupra mediului inconjurator, in timpul unei slujbe oficiate in fata a peste 10.000 de credinciosi in Piata San Marco, informeaza AFP.…

- Papa Francisc avertizeaza din nou, duminica, la Venetia, in Italia, impotriva impactului turismului excesiv asupra mediului, la o slujba cu 10.000 de credinciosi, in Piata Sf. Marcu, si cere ”atentie fata de casa noastra comuna”, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Un nou apel pentru "a avea grija de casa noastra comuna": Papa Francisc, in varsta de 87 de ani, a avertizat duminica la Venetia cu privire la impactul supraturismului asupra mediului inconjurator, in timpul unei slujbe oficiate in fata a peste 10.000 de credinciosi in Piata San Marco, informeaza AFP.

- Papa Francisc, in varsta de 87 de ani, a inceput duminica o vizita la Venetia, aceasta fiind prima calatorie a sa din acest an, din cauza starii sale de sanatate. Suveranul Pontif a avut o intalnire cu tinerii in Piața San Marco și a vizitat o inchisoare pentru femei unde a pledat pentru condiții demne…

- Papa Francisc, in varsta de 87 de ani, este asteptat, duminica, la Venetia pentru o vizita fulger, prima sa deplasare in afara Romei in ultimele sapte luni, din cauza starii sale de sanatate precare, relateaza AFP. Papa nu a mai calatorit de la vizita sa la Marsilia in septembrie 2023. O criza de bronsita…

- Papa Francisc, in varsta de 87 de ani, este asteptat, duminica, la Venetia pentru o vizita fulger, prima sa deplasare in afara Romei in ultimele sapte luni, din cauza starii sale de sanatate precare, relateaza AFP, citat de news.ro.

- Vineri, 12 aprilie a.c., Papa Francisc a primit in audiența comuna membrii, administratorii și delegații asociației ”Papal Foundation” cu ocazia pelerinajului lor anual la Roma. In timpul intalnirii, Sfantul Parinte a exprimat recunoștința fața de proiectele formative și caritabile derulate de asociație…

- Papa Francisc i-a indemnat pe catolici sa renunte la capriciile lumesti si sa se concentreze asupra lucrurilor esentiale, in contextul in care suveranul pontif a deschis perioada Postului Mare cu o slujba traditionala de Miercurea Cenusii oficiata pe una dintre cele sapte coline istorice ale Romei,…