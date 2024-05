Intr-o demonstrație zgomotoasa de dezaprobare fața de premierul Ungariei, Viktor Orban, mii de oameni s-au adunat in orașul Debrețin (Debrecen), un fief al partidului sau, Fidesz. Protestul a fost organizat de Peter Magyar, fost membru al guvernului și o voce critica fața de politica lui Orban. Cu aproximativ 10.000 de participanți, protestul a devenit unul […] The post Protest masiv in Ungaria impotriva premierului Orban: Mii de oameni contesta politica sociala și acuzațiile de corupție appeared first on Puterea.ro .